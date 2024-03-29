Advertisement

رياضة

ليفربول يخطط لضم مرموش تحسباً لرحيل صلاح إلى الدوري السعودي

Lebanon 24
29-03-2024 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1180877-638473463885555676.jpg
Doc-P-1180877-638473463885555676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، على تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح صوب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في الموسم المقبل.

 وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ومن المتوقع أن يعود صندوق الاستثمارات السعودي للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن تقارير ألمانية، بأن نادي ليفربول يستعد للتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بدلا من مواطنه محمد صلاح.

 وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن مستقبل محمد صلاح بات محل شك منذ أن تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من نادي الاتحاد السعودي في الصيف الماضي.

ويفكر نادي ليفربول، حاليا في بدائل لمحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، ويعد عمر مرموش أحد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجوم "الريدز" خاصة بعد ظهوره المميز رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، وأيضا مع ناديه الألماني هذا الموسم.

 وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن عقد مرموش سينتهي في “دويتشه بنك بارك” صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرا إلى أنه قد ينتقل قريبا إلى وجهة جديدة.

 ويثير عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عاما، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي بقدراته الهجومية حيث تم ربطه مؤخرا بأندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

( روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:30 | 2024-03-29
11:30 | 2024-03-29
08:30 | 2024-03-29
05:31 | 2024-03-29
03:48 | 2024-03-29
01:32 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24