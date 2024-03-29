ليفربول يخطط لضم مرموش تحسباً لرحيل صلاح إلى الدوري السعودي

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، على تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح صوب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ومن المتوقع أن يعود صندوق الاستثمارات السعودي للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن تقارير ألمانية، بأن نادي ليفربول يستعد للتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بدلا من مواطنه محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن مستقبل محمد صلاح بات محل شك منذ أن تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من نادي الاتحاد السعودي في الصيف الماضي.

ويفكر نادي ليفربول، حاليا في بدائل لمحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، ويعد عمر مرموش أحد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجوم "الريدز" خاصة بعد ظهوره المميز رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، وأيضا مع ناديه الألماني هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن عقد مرموش سينتهي في “دويتشه بنك بارك” صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرا إلى أنه قد ينتقل قريبا إلى وجهة جديدة.

ويثير عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عاما، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي بقدراته الهجومية حيث تم ربطه مؤخرا بأندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

( روسيا اليوم)