من دون ركل الكرة.. مبلغ خيالي يتقاضاه محمد صلاح (صورة)





وأصبح صلاح أحد أكبر نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز منذ انتقاله إلى "آنفيلد" في صيف 2017، وأصبح المصري أيضا صاحب أعلى دخل في ليفربول في 2022، بعد توقيع عقد جعله يكسب ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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وحققت شركته التجارية "صلاح يو كيه كوميرشال" ربحا يزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، وفقا لأحدث وثيقة مالية للشركة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتأتي أحد أرباح صلاح بعد أن جمع 27 مليون جينه إسترليني من الصفقات التجارية في ثلاث سنوات فقط. أوردت حسابات جديدة أن الشركة التجارية للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي، حققت أرباحا ضخمة.وأصبح صلاح أحد أكبر نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز منذ انتقاله إلى "آنفيلد" في صيف 2017، وأصبح المصري أيضا صاحب أعلى دخل في ليفربول في 2022، بعد توقيع عقد جعله يكسب ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وحققت شركته التجارية "صلاح يو كيه كوميرشال" ربحا يزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، وفقا لأحدث وثيقة مالية للشركة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتأتي أحد أرباح صلاح بعد أن جمع 27 مليون جينه إسترليني من الصفقات التجارية في ثلاث سنوات فقط.

وفي أيلول الماضي، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني من الرعايات الشخصية مثل أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي.



ولم يتبق أمام صلاح سوى عام واحد على عقده الحالي، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن ليفربول يخطط لتعويض رحيله المرتقب، فيما ذكرت "ديلي ميل: "سيكون رحيله بمثابة ضربة قوية لأنه أحد تأثيرا هائلا منذ انتقاله إلى ليفربول في 2017، حيث سجل 207 أهداف في 337 مباراة، وخلال تلك الفترة فاز بالدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين". (العربية)



