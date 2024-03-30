فرنسا تطلب دعماً عسكرياً لتأمين أولمبياد باريس.. وهذه الدول ستساعد

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تستعد فرنسا لاستقبال رياضيين ومتفرجين من كل أنحاء العالم، للمشاركة في أولمبياد باريس خلال صيف 2024. وهو حدث استثنائي ومميّز من حيث التنظيم، لكنه بات أكثر تعقيداً في الفترة القليلة الماضية، بسبب الحروب والهجمات الإرهابية والتهديدات الأمنية الدائرة في العالم.تحرص فرنسا ورئيسها على نجاح دورة الألعاب المنتظرة، إضافة إلى المنظّمين الذين راهنوا على هذه المشهدية غير المسبوقة والجريئة. ولتأمين الحدث الذي سيقيم خلاله الملايين من عشاق الرياضة والسائحين في البلاد، لأسابيع عدّة في ذروة فصل الصيف المقبل، تعتزم فرنسا نشر 45 ألفاً من أفراد الشرطة وقوات الأمن، و20 ألفاً من أفراد شركات الأمن الخاصة، ونحو 15 ألفاً من العسكريين كل يوم.وجاء الطلب بالدعم العسكري، بعد أن رفعت الحكومة الفرنسية التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الماضية، نظراً للحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وعقب هجوم قاعة الحفلات بالقرب من موسكو والذي أدى إلى مقتل المئات وجرح العشرات، وذلك قبل أشهر قليلة من أولمبياد باريس الذي ينطلق في 26 تموز، بالإضافة إلى تهديد بشن هجمات إرهابية على العاصمة الفرنسية.من المألوف أن تدعو الدولة المنظمة لأي بطولة أو حدث رياضي، الشرطة الأجنبية إلى المساعدة في التعامل مع وجود أعداد كبيرة من الزوّار خلال الفعاليات الرياضية الدولية، لكن من النادر طلب مساعدة عسكرية، وهذا ما فعلته فرنسا، إذ طلبت من نحو 45 دولة أجنبية، مساهمة عدّة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين، للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024، وفق ما أفادت مصادر من الحكومة الفرنسية الجمعة.وطلبت فرنسا المساعدة في عدّة تخصصات عسكرية وشرطية، بوسائل تشمل كتائب فروسية، وخبراء الكشف عن تزوير الوثائق، ومتخصصين في إزالة الألغام، ومتخصصين في مكافحة الطائرات المسيّرة، وفرق كلاب بوليسية.سترسل عدّة دول، بينها بولندا وقطر، قوات مسلحة للمساعدة على توفير الأمن في أولمبياد باريس الصيف المقبل. وفي هذا الشأن، قالت مصادر وزارة الدفاع الفرنسية: "ستساعدنا العديد من الدول الأجنبية على تعزيز بعض المجالات الحيوية، على غرار قدرة التعامل مع الكلاب الخاصة بوحدات الشرطة، حيث تكون الاحتياجات هائلة خلال الألعاب المقررة بين 26 تموز و11 آب".وكانت أعلنت بولندا الخميس، أنها سترسل تعزيزات عسكرية للمساعدة على توفير أمن الأولمبياد الصيفي، دون توضيح عدد الجنود. وكتب وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوشينياك كاميش، على منصة إكس (تويتر سابقاً): "ستُنشر قوة من جنودنا بالإضافة إلى كلاب بوليسية في باريس. هدفها الرئيس سيكون الكشف عن المتفجرات ومكافحة الإرهاب".وتتحدث تقارير إعلامية، أن حلفاء من بينهم بريطانيا وإيطاليا، سيشاركون أيضاً بتوفير العشرات من أفراد الشرطة، للمساعدة في القيام بدوريات في الشوارع. وذكرت المصادر الحكومية الفرنسية، أن 35 دولة استجابت حتى الآن بشكل إيجابي، وقالت إن "الولايات المتحدة الأميركية، سترسل أيضاً مساهمات أمنية خاصة بها للمساعدة في تأمين أولمبياد باريس 2024".