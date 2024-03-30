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رياضة

هل سيشارك صلاح في أولمبياد باريس؟.. رئيس الاتحاد المصري يكشف

Lebanon 24
30-03-2024 | 08:30
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قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علاّم إن نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول محمد صلاح، سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال علاّم، في تصريحات خلال الندوة الثقافية التي نظمها الاتحاد الخميس "يرغب صلاح باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً"، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.
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ويحق لكل منتخب اشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 تموز و9 آب. (سكاي نيوز عربية) 
 
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