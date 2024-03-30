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رياضة
فوز الأهلي النبطية على شباب الساحل وتعادل الحكمة والشباب الغازية
Lebanon 24
30-03-2024
|
11:43
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فاز الاهلي النبطية على مضيفه شباب الساحل 1 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثامنة من مباريات "مجموعة الهبوط" للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.
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وسجل اصابة الفوز للاهلي شادي جوني في الدقيقة 77.
وتقدم الفائز الى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما نزل الساحل الى مرمز الوصيف برصيد 18 نقطة.
وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، تعادل الشباب الغازية مع ضيفه الحكمة بيروت 1 - 1.
سجل للحكمة عدنان ملحم في الدقيقة 76. وعادل للغازية كريس نواتا في الدقيقة 79.
واحتفظ الحكمة بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة، والشباب الغازية بالمركز السادس الاخير برصيد 12 نقطة.
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