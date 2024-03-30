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رياضة

بينهم هالاند.. ميسي يختار خلفاءه على عرش الكرة الذهبية

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:30
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حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي، قائمة مكونة من أربعة لاعبين، يرى بأنهم قادرون على خلافته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للنسخ المقبلة.

 الاسم الأول الذي خطر على ذهن ميسي فور سؤاله عن خليفته هو نجم ريال مدريد الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور.

 واختار ميسي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. ويمتلك هالاند سجلًا تهديفيًّا مرعبًا منذ الوصول إلى مانشستر سيتي، الأمر الذي يجعله -بحسب ميسي- مرشحًا قويًّا للمنافسة على الكرة الذهبية.

 واللاعب الثالث الذي وقع اختيار البرغوث عليه هو النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو الوحيد من ضمن الأربعة الذين لعبوا إلى جانب ميسي.

وحل رابعا لاعب برشلونة الشباب لامين جمال، وفق "بلانت فوتبول".

 وقال ميسي إن لامال لديه إمكانيات تؤهله للفوز بالكرة الذهبية في الأعوام المقبلة.

( سكاي نيوز)

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