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رياضة

كأس دبي العالمية.. لوريل ريفر يهدي السعودية لقبها الثالث

Lebanon 24
30-03-2024 | 15:00
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توج الجواد «لوريل ريفر» المملوك لمزرعة جودمونت لأبناء الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود بجائزة كأس دبي العالمي «الفئة الأولى» التي أقيمت السبت على مضمار «الميدان» في النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي.

 وبلغت مسافة الشوط الرئيسي لسباق دبي العالمي 2000 متر رملي، وكانت جائزته الأعلى مادياً بين بقية الأشواط، إذ بلغت 12 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار قيمة إجمالي جميع الأشواط لكأس دبي العالمي.

 ونجح الجواد لوريل ريفر في تحقيق اللقب بعد أن ظهر بأداء مثالي وعالٍ خلال السباق وبلغ خط النهاية قبل المنافسين بمدة زمنية بدأت كبيرة، ليظفر بالكأس الأغلى في سباق دبي العالمي الذي شهد مشاركة نخبة من الجياد من مختلف بلدان العالم.

وتعد سباقات كأس دبي العالمية من أهم سباقات الخيول في العالم من حيث الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشارك فيها من مختلف القارات.

 وتقام السباقات على مضمار ميدان منذ عام 2010 الذي يحتوي على مدرجات تتسع لنحو 60 ألف متفرج، فضلاً عن فندق من فئة 5 نجوم داخل المضمار، ومتحف للخيول والأمور المتعلقة بها، وقاعات للمعارض وغيرها من التسهيلات، وقبل ذلك كانت تقام على مضمار ند الشبا.

( الشرق الوسط)
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