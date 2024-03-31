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رياضة

بمساعدة كافاني.. بوكا يهزم سان لورينزو

Lebanon 24
31-03-2024 | 08:47
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تغلب بوكا جونيورز على ضيفه سان لورينزو 2-1، وصعد إلى المركز الرابع في المجموعة الثانية بكأس الدوري الأرجنتيني، وذلك في إطار الجولة 12 من البطولة.

أحرز هدفي بوكا، إديسون كافاني (ق42)، وميغيل ميرينتييل (ق84)، بينما سجل هدف سان لورينزو الوحيد آدم بارييرو (ق9) من ضربة جزاء.
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ورفع بوكا رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الرابع في المجموعة الثانية، آخر المراكز المؤهلة لربع النهائي، بفارق أربع نقاط عن المتصدر لانوس، أما سان لورينزو فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المرتبة التاسعة.
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