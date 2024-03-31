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رياضة

مصرع بطل روسيا في التزلج في مشهد مرعب.. وفيديو يوثق الحادث!

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:59
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أعلن الاتحاد الروسي للتزلج "المزلج المعجل"، مصرع المتزلج رومان بوغريتس أمس السبت، أثناء مسابقة كأس الاتحاد الروسي في مدينة سان بطرسبورغ.
 
 
ورومان بوغريتس، كان يبلغ من العمر 36 عاما، وهو بطل روسيا في التزلج، وكان يعمل في مدرسة "skatecross" ويقوم بتعليم الأطفال التزلج الحر.
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واصطدم رومان بوغريتس، أثناء عبوره المسار، بطرف جدار صلب، بأقصى سرعة وبقوة، وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وهو في حالة وفاة سريرية بسبب إصابات في الرأس والصدر وكسور في الأضلاع، وبعد ساعات قليلة توفي الرياضي في العناية المركزة.

Петербургский роллер Роман Богрец разбился во время соревнований на Кубке Федерации роллер спорта России в спортклубе «Жесть». Ему было 36 лет. pic.twitter.com/s7PFpHHezD

— Телеканал «Санкт-Петербург» (@topspb_tv) March 31, 2024
 
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