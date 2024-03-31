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رياضة

ميسي بصدد صراع جديد مع رونالدو.. خارج المستطيل الأخضر؟

Lebanon 24
31-03-2024 | 14:20
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سي\خل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في منافسة جديدة مع غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، حيث أعلن ميسي عزمه عن إطلاق مشروب رياضي جديد بالشراكة مع شركة المشروبات "وايت كلو".
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وسبق لرونالدو أن أطلق منتجه الخاص (CR7 Drive)، بالشراكة مع شركة التغذية العملاقة "هيربالايف".

وقال ليونيل ميسي، عبر حسابه على موقع إنستغرام": "أنا متحمس للغاية لإطلاق المشروب الرياضي الذي يغير قواعد اللعبة".
 
ميسي بصدد صراع جديد مع كريستيانو رونالدو


وسيواصل النجم الأرجنتيني بذلك منافسته لرونالدو، الذي أطلق منتجه الخاص (CR7 Drive)، بالشراكة مع شركة التغذية العملاقة "هيربالايف".

وقد سيطر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على قمة كرة القدم، في العقدين الأخيرين تقريبا، وشهدت فترة وجودهما ضمن صفوف برشلونة وريال مدريد الإسبانيين إثارة كبيرة، ما وضع الثنائي في مصاف أفضل اللاعبين على مر التاريخ. (روسيا اليوم)
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