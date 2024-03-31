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رياضة

لا نيمار ولا ديباي.. من دفع كفالة داني ألفيش؟!

Lebanon 24
31-03-2024 | 23:00
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مصدر الكفالة التي تم دفعها لإطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش.

ولم يتمكن ألفيش من دفع الكفالة الأسبوع الماضي، بسبب تجميد ثروته، ولكن تم إرسال قيمتها مليون يورو إلى محكمة برشلونة، لإطلاق سراحه.
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وبحسب مفاجأة صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مجلة برازيلية شهيرة هي التي دفعت قيمة الكفالة، مقابل إجراء مقابلة حصرية.

وأضافت الصحيفة: "المجلة المعروفة في البرازيل، مستعدة دائما لدفع أموال ضخمة لإجراء لقاءات خاصة".

وعوقب ألفيش أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 كانون الأول 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.

وسمح القضاء الإسباني للاعب البرازيلي الشهير مؤخرا، بالخروج من السجن مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها، ومصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.

يذكر أن عديد الأنباء تواترت سابقا بشأن من دفع الغرامة، حيث تردد أن مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، هو من دفعها، لكن تم نفي الأمر لاحقا.

كما تردد أن من دفع الكفالة هو الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعاني داني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده. (روسيا اليوم)
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