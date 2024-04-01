رقم تاريخي بالبريميرليغ.. كلوب يدافع عن صلاح





وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

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وبات برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليغ بـ15 هدفا، إذ زار شباكه 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة.



وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق "الريدز" يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، إذ كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفا أمام نيوكاسل يونايتد. سجل المصري محمد صلاح هدفا ساعد ليفربول بالفوز على منافسه برايتون أند هوف ألبيون 2-1، في مواجهة أقيمت على ملعب "أنفيلد" الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.وبات برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليغ بـ15 هدفا، إذ زار شباكه 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة.وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق "الريدز" يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، إذ كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفا أمام نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضافت: "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.



وتابعت "أوبتا" أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي البريميرليغ في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.



ودافع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن نجم فريقه صلاح، بعد إهداره وبشكل غير متوقع فرصة سهلة، أمام برايتون.



وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "تخيل لو كان صلاح سجل كل فرصة أتيحت له في مسيرته، كان سيكون الأمر جنونيا، لذا فهو جيد تماما، نحن نحتاج إلى محاولاته فهو مثل الآخرين، لقد كان متسرعا في تلك الفرصة، ولم يقدم أفضل ما لديه".



وأضاف المدرب الألماني: "ولكنه كان هادئا في اللحظة الحاسمة والأهم في اللقاء، وهنا تظهر قيمة الهداف الحقيقي، وفي النهاية نحن سعداء بكل شيء".



يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريمرليغ برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.