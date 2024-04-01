مبابي يثير الجدل بعد قرار مدرب سان جيرمان (صورة)

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برسالة غامضة مجددا التكهنات، حول إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.



ونشر مبابي، صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستغرام"، وظهره إلى متابعيه وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادا لاستبداله في مباراة مارسيليا.

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وقالت شبكة RMC سبورت: "هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر كلاسيكو له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟".



صورة كيليان مبابي أزعجت بعض الجمهور، حيث علق الصحفي الفرنسي عبد الله بولما على الأمر قائلا: "منشور حزين أتى لتشويه فوز جميل، لم يتبقى سوى شهران.. وستطوى الصفحة بشكل نهائي".



وكان رفاق كيليان مبابي حققوا الفوز على مضيفهم أولمبيك مارسيليا 2-0.



وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يشعر بالإحباط بعد أن قرر مدرب النادي الباريسي، لويس إنريكي، إخراجه من المستطيل الأخضر ودخول زميله غونسالو راموس بدلا عنه، في الدقيقة 65.



وسبق وأن تم استبدال مبابي في المباريات الماضية، وحينها قال مدرب نادي باريس سان جيرمان لوسائل الإعلام: "عاجلا أم آجلا سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق".



وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، ويتردد بقوة أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.