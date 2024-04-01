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رياضة
لاعب شهير يسقط في اختبار المنشطات.. اليكم من هو!
Lebanon 24
01-04-2024
|
08:58
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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) يفيد بإيجابية عينة لنجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي، وفق ما أعلنه رئيس الاتحاد جمال علام.
وأضاف علام في مقابلة إذاعية أمس الأحد: "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي للتأكد من تناول المنشطات أم لا، قبل توقيع الإيقاف عليه".
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ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.
وجاء إعلان رئيس الاتحاد المصري بشكل رسمي بعد ساعات من التكهنات حول هوية اللاعب الذي سقط في اختبار للمنشطات.
وذكرت تقارير محلية أن عينة صبحي تالفة وليست إيجابية، فيما لم يعلق بيراميدز أو صبحي على هذه الأنباء حتى الآن.
وكان صبحي (27 عاما)، بدأ مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في 2014، وكان من أبرز المواهب الشابة في مصر، وخاض تجربة في إنكلترا مع ستوك سيتي وهدرسفيلد، ثم عاد إلى ناديه السابق الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل مفاجئ إلى بيراميدز في صفقة ضخمة.
ويلعب صبحي في صفوف بيراميدز منذ 2020، لكن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة، ولم يعد ينضم لتشكيلة منتخب مصر كما كان الحال سابقا، حيث شارك لآخر مرة مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2021. (روسيا اليوم)
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