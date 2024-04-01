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رياضة

منع بيع قمصان منتخب ألمانيا رقم 44 لسبب غريب

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:00
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أعلنت شركة "أديداس" لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية أنها ستزيل القميص رقم 44 لمنتخب ألمانيا من متاجرها وذلك بسبب الانتقادات الموجهة لتصميم القميص الذي يشبه شعار منظمة نازية.

 ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي يشبه شعار قوات الأمن الخاصة أو منظمة شوتزشتافل "إس إٍس" المنمق بالأحرف الرونية "ᛋᛋ".

وكانت منظمة "شوتزشتافل" منظمة شبه عسكرية بقيادة أدولف هتلر والحزب النازي في ألمانيا النازية، وبعد ذلك في جميع أنحاء أوروبا التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

 وتعرضت شركة "أديداس" لانتقادات عنيفة بعد تقديمها القميص الجديد لمنتخب ألمانيا، لكن المتحدث باسم الشركة أوليفر بروغن أكد أنهم سيحظرون بيع هذا القميص في متاجر الشركة عبر شبكة الإنترنت.

 وأضاف: "توظف أديداس أشخاصا من حوالي 100 دولة، وهي شركة تدعم التنوع والشمول، وكشركة نحن نعارض بنشاط كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف والكراهية بأي شكل من الأشكال. إن أي محاولة للترويج لآراء مثيرة للانقسام أو هامشية ليست جزءا من قيمنا كعلامة تجارية، ونحن نرفض بشدة أي إشارة إلى أن هذه كانت نيتنا".

 وأتم: "سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن".

 ومن جانبه، أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن أي لاعب في المنتخب الألماني لن يرتدي القميص ذا الرقم 44 علما بأن قوانين جل بطولات المنتخبات تنص على ارتداء اللاعبين أرقاما من 1 إلى 23.

( روسيا اليوم)
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