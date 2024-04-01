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رياضة

بولونيا يقترب من دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
01-04-2024 | 15:00
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واصل بولونيا زحفه نحو حجز بطاقته لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه، عندما تغلب على ضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-0 الإثنين، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 وحسم بولونيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر جناحه الدولي ريكاردو أورسوليني (14) والبلجيكي أليكسي سالماكرز (44)، قبل أن يضيف اليوناني خارالامبوس ليكويانيس الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

 وعزز بولونيا موقعه في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة برصيد 57 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط مؤقتا عن روما الخامس والذي يحل ضيفا على ليتشي لاحقا.

وحقق رجال المدرب لاعب الوسط الدولي السابق ثياغو موتا الفوز الثامن في المباريات التسع الأخيرة في الدوري، وشددوا الخناق على يوفنتوس الثالث بعدما قلصوا الفارق بينهما إلى نقطتين مستغلين سقوط فريق "السيدة العجوز" أمام مضيفه لاتسيو 0-1 السبت في افتتاح المرحلة.

  ( سكاي نيوز)

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