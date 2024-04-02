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رياضة

فندق يبيع سريرا نام عليه رونالدو.. بهذا السعر

Lebanon 24
02-04-2024 | 00:00
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ذكرت تقارير إعلامية، أمس الإثنين، أن فندقا في سلوفينيا قرّر بيع السرير، الذي نام عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مزاد خيري.

وحل منتخب البرتغال، قبل أيام، بالعاصمة ليوبليانا، لمواجهة نظيره السلوفيني، في مباراة دولية انتهت بخسارة رفاق "الدون" بهدفين نظيفين.
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وذكر موقع سلوفيني أن ليوبليانا عانت، الأسبوع الماضي، من "الهوس الحقيقي برونالدو"، مضيفا "سعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب البرتغالي والحصول على توقيعه، أو التقاط صور معه، لكن النجم غادر مبكرا بعد وقت قصير من نهاية المباراة، الأمر الذي خيب آمال الكثيرين".

وتابع: "لذلك، قرر الفندق، الذي كان يقيم فيه رونالدو وزملاؤه، تقديم هدية خاصة جدا لمعجبيه، ستكون بمثابة هدية خيرية".

ونقل المصدر عن الفندق قوله: "بما أن هذا كان حدثا خاصا وفريدا، فقد قررنا إعداد مفاجأة فريدة يمكن للمشجعين المشاركة فيها".

وأوضح: "بالتعاون مع شركة POP TV الإعلامية، سنقيم حدثا خاصا، سنعرض خلاله السرير، الذي نام عليه رونالدو في فندقنا، للبيع في مزاد خيري".

وقال المصدر إن المزاد سيقام في نهاية الشهر الحالي، وسيكون السعر المبدئي للسرير 5 آلاف يورو. ويتوقع أن يتجاوز سعر البيع عشرات آلاف اليوروهات.

وأشار إلى أن عائدات هذا المزاد سيتم التبرع بها لقضايا خيرية. (سكاي نيوز)

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