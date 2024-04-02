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رياضة
هل انتهت علاقة داني ألفيش وزوجته؟ صورة تكشف
Lebanon 24
02-04-2024
|
00:46
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أكدت جوانا سانز، زوجة اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيش، قوة علاقتها بالنجم بعد خروجه من السجن.
وكانت محكمة برشلونة قد أفرجت عن ألفيش بكفالة تقدر قيمتها بـ "مليون يورو"، حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.
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وبعد خروجه من السجن، عاد ألفيش إلى منزله السابق حيث تعيش جوانا، ليقرر الثنائي مصير علاقتهما، بحسب ما كشف عنه برنامج "فييستا".
ونفت جوانا أن تكون قد أنهت علاقتها بألفيش، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، تظهر فيها وهي تمسك يد النجم البرازيلي مع وشم في اليد على شكل قلب ومكتب "1+1=1".
جدير بالذكر أن مجلة برازيلية مشهورة، قد دفعت كفالة خروج ألفيش من السجن، مقابل تقرير يتم إعداده عن البرازيلي صاحب الـ 40 عامًا، ومن المتوقع أن تظهر فيه سانز. (في الجول)
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