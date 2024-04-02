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رياضة
سبّ والدته.. ماذا قال مبابي لإنريكي عقب تبديله ضد مارسيليا؟!
Lebanon 24
02-04-2024
|
02:06
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كشفت تقارير فرنسية، عن ما قاله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى مدرّبه لويس إنريكي، عقب تبديله في قمة الدوري الفرنسي ضد مارسيليا.
وفاز باريس بهدفين نظيفين في كلاسيكو الكرة الفرنسية على ملعب "فيلدروم"، ولكن اللقطة الأساسية كانت تبديل إنريكي لمبابي بالدقيقة 67 كعادته في المباريات الأخيرة.
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وبدا مبابي غاضباً بعد تبديله، ومرة أخرى كما حدث سابقاً ضد موناكو غادر أرضية الملعب ولم يجلس على مقاعد البدلاء مع بقية اللاعبين.
ونقل "كالتشيو ميركاتو" عن مصادر فرنسية بأن مبابي، قام بسب مدربه، وقال له: "ابن عاهرة" لحظة خروجه من الميدان.
ولم يعلق مبابي على ما حدث في المباراة إلا عبر حسابه على إنستغرام بنشر صورة له لحظة التغيير، بينما أكد إنريكي عدم اهتمامه بما تقوله الصحافة بخصوص الأمر. (في الجول)
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