أياكس يوقف رئيسه التنفيذي.. ما السبب؟

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وقال مجلس الإدارة إنّه علم أنّ كروس اشترى أكثر من 17 ألف سهم في أياكس قبل أسبوع من الإعلان عن تعيينه المزمع في الثاني من آب 2023 الماضي.وذكر مجلس الإدارة في البيان: "تشير الاستشارة القانونية الخارجية إلى أنه من المحتمل أن يكون متورطاً في تداول الأسهم من الداخل".ولم يتسن على الفور الاتصال بكروس للتعليق. وقال لوكالة الأنباء الهولندية (أيه.إن.بي) إنه سيسعى للحصول على حكم من هيئة الرقابة المالية الهولندية التي تشرف على تداول الأسهم بشأن عمليات الاستحواذ الخاصة به.ويُعد إيقاف كروس بمثابة تطور آخر في موسم مثير بالفعل للفريق الحاصل على الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الهولندي، بعد إقالة المدير الفني والمدرب بعد أشهر قليلة فقط من تعيينهم ليجد الفريق نفسه في فترة وجيزة في قاع ترتيب الدوري الهولندي لأول مرة على الإطلاق. (بي ان سبورت)