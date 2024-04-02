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رياضة

مرحلة تصفيات بطولة النشاب والقوس في لبنان.. هكذا أتت النتائج

Lebanon 24
02-04-2024 | 09:36
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نظم الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب بطولة لبنان العامة داخل القاعة على مسافة 18 مترا على ملاعب اللويزة الانجيلية بمشاركة أندية الشباب مار الياس، مون لاسال، الصفاء، سان جورج حملايا، الكورة للقوس الرياضي وفيراج أكاديمي.
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وحضر نائب رئيس اللجنة الاولمبية نائب رئيس الاتحاد الاوروبي للقوس والنشاب رئيس الاتحاد اللبناني جاك تامر، والأمين العام المساعد حسن شمص، وأمين الصندوق رئيس اللجنة الفنية فيليب تامر، ومسؤول العلاقات العامة جورج الريس.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات كالآتي:

ذكور:

فئة الكبار على مسافة 18 مترا : 1- جاك الريس (السان جورج حملايا)، 2- إسماعيل وهبي (الكورة)، 3- جوزف نصر (مون لاسال)، 4- فيليب كوندكجي (الشباب مار الياس).

فئة الشباب (أ): 1- جوزف كساب (الكورة)، 2- بول كساب (الصفاء)، 3- مجد شديد (الصفاء).

فئة الشباب (ب): 1- علي حرز (الشباب مار الياس)، 2- زين كوبا (الصفاء)، 3- عمر الجمل (السان جورج (حملايا).

فئة الشباب (ناشؤون): 1- سيزار الحويك (الشباب مار الياس)، 2- جونسن نصر (مون لاسال)، 3- شربل نصر (مون لاسال)، 4- أنطوني يحشوشي (السان جورج حملايا).

فئة الإناث :(أ): 1- سارة شلهوب (مون لاسال)، 2- ريم سبليني (الكورة).

فئة الإناث (ب): 1- رواند غصيني (الصفاء)، 2- ساشا ياغي (الشباب مار الياس)، 3- تيا خويري (مون لاسال).

وتألفت اللجنة الإستئنافية من شمص وجورج الريٍّس ويوسف الحويك .
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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