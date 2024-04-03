رونالدو يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته.. ويقدم فوزاً للنصر

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح مضيفه أبها بنتيجة 8-0، مساء الثلاثاء ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.



وشهدت المباراة ظهورا مميزا لرونالدو الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 11 و21 و42، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى، ساديو ماني، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، وعبد العزيز العليوة "هدفين" في الدقائق 33، و44، 51، 63، و86.

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وذكر موقع "kooora"، أن رونالدو حقق رقما غير مسبوق في مسيرته، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيه النجم البرتغالي "الهاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز "العالمي" 5-1.



وسجل رونالدو هدفين من أهدافه الثلاثة في شباك أبها من ضربتين