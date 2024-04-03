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رياضة

إيقاف مباراة في البريميرليغ للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:43
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تم إيقاف مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنكليزي، أمس الثلاثاء، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث دانغو، بكسر صيامه بشكل سريع.

واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو حتى ينتهي من الأكل والشرب على خط التماس قبل العودة لمتابعة المباراة.
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كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، الثلاثاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، موقفا مشابها.

إذ أوقف الحكم المباراة خلال الشوط الأول، بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.
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