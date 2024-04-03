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رياضة

صلاح يثير الجدل بإطلالة غير مألوفة (صورة)

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:30
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أثار ظهور المصري محمد صلاح ببدلة أنيقة وملابس رسمية غير معتادة ومختلفة عن ملابس التدريب التقليدية فور وصوله إلى مقر تدريبات نادي ليفربول اليوم الأربعاء، اهتمام ودهشة مشجعيه.

وظهر صلاح في الصور التي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يبتسم ويرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)، وكانت إطلالته مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجميع في مركز تدريبات ليفربول.
 
وأشار عدد من مستخدمي منصة "إكس" إلى أن صلاح قد يكون على وشك إنهاء التكهنات حول مستقبله من خلال توقيع عقد جديد مع نادي ليفربول، فعقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سينتهي في صيف العام المقبل.
 
إطلالة صلاح أثارت أيضا اهتمام وإعجاب حساب ليفربول باللغة العربية على منصة "إكس"، وتمت مقارنة النجم المصري بشخصية سلسلة الأفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند نظرا للتشابه في الستايل والأناقة بينهما.
 
ونشر حساب ليفربول صورة صلاح وأرفقها بتعليق: "العميل 0011.. يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم".
 
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