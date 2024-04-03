صورة لرونالدو مع لاعبة تنس سعودية تثير الجدل.. فمن تكون؟

أثارت صورة للنجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو جمعته بلاعبة تنس سعودية الكثير من الجدل في المملكة.

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وقد نشرت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني، صورة جمعتها برونالدو، عبر "ستوري" حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، أمس الثلاثاء.وبدا أن الصورة في مرافق تدريبات نادي النصر، وقد ظهرت اللاعبة بملابس التدريب، فيما تداولها رواد المواقع بشكل كبير، نظراً لفرحتها بلقاء "الدون".كما نشرت الحقباني عبر ستوري "إنستغرام" فيديو قصيرا من ملعب نادي النصر، قبل مواجهته نادي أبها مساء أمس ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، التي انتهت بفوز ساحق للعالمي بـ 8 أهداف.ويارا الحقباني احترفت رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية، فقد مثّلت المملكة في بطولات "الجونيور" والـ"فيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي.