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رياضة

برشلونة يتلقى أخبارا سارة قبل مواجهة ريال مدريد

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:33
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أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمباراة واحدة فقط، وبالتالي سيكون متاحا للمشاركة في لقاء الكلاسيكو المرتقب.

 وتلقى ليفاندوفسكي بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من مباراة لاس بالماس التي فاز بها "البارسا" بهدف دون رد السبت الماضي ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، وكان اللاعب البولندي سيعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة بشكل أوتوماتيكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء (خمس بطاقات).

ولكن الصحف الإسبانية أشارت في الأيام الماضية إلى إمكانية تعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمباراتين إذا تأكد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء لاس بالماس من أجل حضور مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بسجل خال من الإنذارات.

 وبعد حالة من الجدل، أصدرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، قرارا يفيد بأن ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة قادش المقبلة فقط في الجولة 31 من الدوري.

 وسيكون المهاجم البولندي بالتالي متاحا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 21 نيسان الحالي، في قمة الجولة 32 من "الليغا".

( روسيا اليوم)
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