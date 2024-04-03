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رياضة

رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر بعد تسجيله "هاتريك" في شباك أبها

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:00
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وجه قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو، رسالة لجماهير فريقه بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ساهم بها في فوز "العالمي" على أبها 8-0 أمس الثلاثاء في المرحلة الـ26 من الدوري السعودي.

 ونشر المهاجم الدولي البرتغالي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، صورا من احتفاله بإحرازه "هاتريك" في شباك أبها، وعلق بعبارة "نحن لا نتباطأ"، في إشارة إلى أن فريق النصر سيواصل المنافسة في الدوري السعودي على الرغم من ابتعاده عن المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة قبل ثماني جولات فقط من ختام مباريات المسابقة.

وأرفق رونالدو تدوينته برموز تعبيرية لثلاث كرات للإشارة إلى أهدافه الثلاثة.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى29 هدفا، ليوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى سبعة أهداف علما بأن الأخير سيغيب بسبب الإصابة عن مباريات فريقه في الأسابيع الستة المقبلة.

( روسيا اليوم)
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