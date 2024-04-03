Advertisement

رياضة

أولمبياد باريس: اختيار 11 حكماً عربياً في مسابقة كرة القدم

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1182829-638477760590451632.png
Doc-P-1182829-638477760590451632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، 98 حَكماً وحكمةً من 45 دولة بينهم 11 عربيا لإدارة مباريات منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

 وضمت لائحة الحكام 21 حكما للساحة و42 حكما مساعدا، و20 حكما لتقنية الفيديو، و6 حكام دعم.

واختارت اللجنة أربعة حكام عرب للساحة هم الإماراتي عادل علي النقبي، والموريتاني دحان بيدا، والسوداني محمود علي إسماعيل، والمغربية بشرى كربوبي، وأربعة حكام مساعدين هم الجيبوتي أحمد عبد الرزاق، والإماراتيان سبت عبيد سرور وأحمد سعيد الراشدي، والمغربية فتيجة الجرموني، وثلاثة للفيديو هم القطري خميس المري، والمصري محمود عاشور، والجزائري لحلو بن براهم.

 وسيستفيد الحكام في الأولمبياد من مساندة تقنية خط المرمى وحكم الفيديو المساعد "الفار" وتقنية التسلل شبه الآلية.

 وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، في 24 تموز المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح الرسمي للدورة الأولمبية، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب "بارك دي برنس" في التاسع من أب، بينما تبدأ منافسات كرة القدم للسيدات في 25 حزيران، وتنتهي في العاشر من أب بالمباراة النهائية على الملعب ذاته.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2024-04-03
12:33 | 2024-04-03
10:41 | 2024-04-03
10:30 | 2024-04-03
08:00 | 2024-04-03
03:43 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24