Advertisement

رياضة

ثلاثية فودن تبقي مانشستر سيتي في سباق على لقب البريميرليغ

Lebanon 24
03-04-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1182893-638477885488934723.jpeg
Doc-P-1182893-638477885488934723.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل فيل فودن ثلاثية مذهلة ليقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على أستون فيلا 4-1 ليحافظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتخطّى أرسنال ليفربول ليحتل المركز الأول برصيد 68 نقطة بفوزه 2-صفر على لوتون تاون ويحتل سيتي المركز الثالث متساويا برصيد 67 نقطة مع ليفربول الذي يستطيع العودة إلى القمة إذا فاز على ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس.
Advertisement

وسيطر سيتي على الكرة منذ انطلاق المباراة وتقدم في الدقيقة 11 عندما سجّل رودري إثر تمريرة عرضية من جيريمي دوكو.

لكن فيلا أسكت جماهير أصحاب الأرض عندما سدد جون دوران البالغ من العمر 20 عاما الكرة في الزاوية البعيدة بعد تبادل رائع مع مورجان روجرز في الدقيقة 20.

ومع وجود إرلينج هالاند هداف سيتي في الدوري كبديل لم يتم الدفع بها، بدأ فودن العمل ووجد ثغرة في دفاع فيلا بركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وراوغ رودري دفاع فيلا قبل أن يمرر الكرة إلى فودن ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 62 وأكمل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ثلاثيته بتسديدة صاروخية في الزاوية العليا من 25 ياردة.

وهذا هو هدفه 21 هذا الموسم مع سيتي في جميع المسابقات، وغادر اللاعب الدولي الإنجليزي الملعب وسط تصفيق حار عندما تم استبداله.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:43 | 2024-04-04
23:00 | 2024-04-03
15:00 | 2024-04-03
12:33 | 2024-04-03
10:41 | 2024-04-03
10:30 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24