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رياضة
ثلاثية فودن تبقي مانشستر سيتي في سباق على لقب البريميرليغ
Lebanon 24
03-04-2024
|
18:00
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سجّل فيل فودن ثلاثية مذهلة ليقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على أستون فيلا 4-1 ليحافظ على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتخطّى أرسنال ليفربول ليحتل المركز الأول برصيد 68 نقطة بفوزه 2-صفر على لوتون تاون ويحتل سيتي المركز الثالث متساويا برصيد 67 نقطة مع ليفربول الذي يستطيع العودة إلى القمة إذا فاز على ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس.
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وسيطر سيتي على الكرة منذ انطلاق المباراة وتقدم في الدقيقة 11 عندما سجّل رودري إثر تمريرة عرضية من جيريمي دوكو.
لكن فيلا أسكت جماهير أصحاب الأرض عندما سدد جون دوران البالغ من العمر 20 عاما الكرة في الزاوية البعيدة بعد تبادل رائع مع مورجان روجرز في الدقيقة 20.
ومع وجود إرلينج هالاند هداف سيتي في الدوري كبديل لم يتم الدفع بها، بدأ فودن العمل ووجد ثغرة في دفاع فيلا بركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.
وراوغ رودري دفاع فيلا قبل أن يمرر الكرة إلى فودن ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 62 وأكمل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ثلاثيته بتسديدة صاروخية في الزاوية العليا من 25 ياردة.
وهذا هو هدفه 21 هذا الموسم مع سيتي في جميع المسابقات، وغادر اللاعب الدولي الإنجليزي الملعب وسط تصفيق حار عندما تم استبداله.
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