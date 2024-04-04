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رياضة

السعودية تستضيف البطولة الختامية لموسم تنس السيدات

Lebanon 24
04-04-2024 | 12:00
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تستضيف السعودية النسخ الثلاث المقبلة من بطولة "دبليو تي إيه" الختامية للتنس للسيدات، بحسب ما أعلنت رابطة المحترفات يوم الخميس.

 وقالت الرابطة في بيان "يرتكز خيار الرياض لاستضافة البطولة على حضور دورات رابطة المحترفات لأكثر من عشرين سنة في الشرق الأوسط".

وأضافت "ستقام نهائيات موسم 2024 بين 2 و9 تشرين الثاني بمشاركة أفضل ثماني لاعبات".

 وقالت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس، أريج مطبقاني، إن "استضافة البطولة لها أهمية كبيرة لمستقبل التنس في المملكة العربية السعودية وتطوير الرياضة بشكل عام (...) بلادنا تمضي قدما".

 وأضافت "لقد أنجز الكثير بالفعل وأحرز تقدم تاريخي هناك من خلال المرأة في كل القطاعات في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الرياضة محركا للتقدم في مجتمعنا".

( روسيا اليوم)

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