ريال مدريد يحدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي

كشفت مصادر صحفية إسبانية يوم الخميس، أن ريال مدريد منح مسألة تحديد موعد إعلان انتقال كيليان مبابي إلى النادي الملكي للنجم الفرنسي ليقوم بهذا الأمر بنفسه في الوقت الذي يراه مناسبا.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان، في شباط الماضي، بأنه لا ينوي تجديد عقده مع نادي العاصمة، تمهيدا لانضمامه لريال مدريد، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين الهداف الفرنسي، والمدرب الإسباني للفريق الباريسي لويس إنريكي، والذي كان واضحا في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا نهاية الأسبوع الماضي، عندما غضب اللاعب من استبداله في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد، قرر ترك الكرة في ملعب مبابي، ومنحه زمام المبادرة لإيجاد الوقت الأمثل من أجل الإعلان عن التوقيع للعملاق المدريدي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة ريال مدريد حددت وفق اتفاق ثنائي مع معسكر مبابي اعتماد استراتيجية اتصالية مقننة في التعامل مع معلومة الانتقال، تتلخص في عدم الإعلان عن أي شيء يخص الصفقة، طالما أن مغامرة باريس سان جيرمان وريال مدريد، ما زالت متواصلة في دوري أبطال أوروبا.

وبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب الأول ضد مانشستر سيتي حامل اللقب، والثاني ضد برشلونة.

وفي حال استمرار الفريقين أو أحدهما في المنافسة في المسابقة القارية حتى النهائي، فهذا يعني أن مبابي لن يتمكن من الإعلان عن انضمامه لريال مدريد إلا بعد الأول من حزيران المقبل، حيث أن نهائي دوري الأبطال سيقام في الأول من الشهر ذاته.

ولكن ما هو مؤكد أن مبابي سيحسم موضوع إعلان وجهته المقبلة قبل دخوله منافسات كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين، حيث سبق أن أكد اللاعب نفسه في هذا السياق: "سوف أركز على حضوري في المنتخب الذي طالما أظهرت التزامي تجاهه. أعتقد أنه سيتم حسم الأمر عند حلول ذلك الوقت (كأس أوروبا)".

( روسيا اليوم)