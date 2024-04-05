صلاح يخرج من الملعب غاضباً بسبب كلوب.. فماذا حصل؟

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غضب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي من مدربه الألماني يورغن كلوب، بعدما سحبه من ملعب مباراة الفريق أمام شيفيلد بعد مرور ساعة لعب وخلال حاجة الفريق إلى هدف.وتغلب ليفربول على شيفيلد 3-1 في الدقائق الأخيرة ليستعيد صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 70 نقطة.وبدا صلاح متفاجئاً من قرار يورغن كلوب تبديله بزميله هارفي إليوت، وظهر وهو يهز رأسه باستياء قبل أن يصافح المدرب الألماني على مضض دون أن ينظر إليه، إذ بدا غاضباً وهو يهم بالخروج من الملعب.