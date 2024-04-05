ليفربول يبسط سيطرته ويحقق فوزاً مستحقاً

حقق ليفربول فوزاً مستحقاً أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 3-1 اليوم الخميس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل كل من داروين نونيز (17) وأليكسيس ماك أليستير (77) وكودي جاكبو (90) ثلاثية ليفربول فيما جاء هدف شيفيلد يونايتد بواسطة كونور برادلي (خطأ في مرماه 58).ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال (68) و3 نقاط عن مانشستر سيتي (67).في المقابل، يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب بـ15 نقطة.