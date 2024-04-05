هذه تمنيات جواو فيليكس!

أكد الدولي البرتغالي جواو فيليكس في تصريحات صحفية بأن نادي برشلونة هو أكبر نادٍ في إسبانيا وبأنه يحلم باللعب في الكامب نو كما يتمنى البقاء مع برشلونة.

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وتحدّث فيليكس عن تشافي قائلاً: "آمل أن يعود تشافي عن قراره ويبقى مدرباً للفريق لأنه يقوم بعمله على أكمل وجه والجميع يحبه هنا".وتطرق فيليكس لوضعيته في الفريق الكاتالوني قائلاً: "أحلم باللعب في الكامب نو، وأتمنى البقاء مع برشلونة ولكن القرار النهائي ليس بيدي".وتحدّث جواو عن مواطنه برناردو سيلفا، الذي أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى قرب انتقاله إلى الفريق الكاتلوني قائلاً: "هل أنا مستعد للرقم 10؟ حسناً لا أعلم. برناردو يحب الرقم 10. قد يكون هذا ممكناً إذ لم يأت وبقيت أنا، لا أعلم سنرى ذلك لاحقاً لأن الرقم 10 أيضاً رقم مهم جداً في النادي ولا يجب أن يُقدم لأي شخص.. سنكون حذرين لأن هذا الرقم يحمل الكثير".