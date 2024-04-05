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رياضة

تركي آل الشيخ يردّ على تصريح المتحدث باسم الزمالك: ماذا يعني الاعتذار عن شيء لم يحدث؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 03:00
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بعد تصريح قال فيه إن فريقه سيواجه الأهلي في القاهرة رغم العرض السعودي، ردّ رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على المتحدث الرسمي باسم الزمالك أحمد سالم.
 
وفي وقت سابق تم الإعلان عن عرض لإقامة مباراتي قمة الدوري المصري بين الأهلي حامل اللقب، وغريمه الزمالك ضمن بطولة الدوري المحلي في السعودية.
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وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "مساء الخير. أريد أن أسأل ماذا يعني الاعتذار عن شيء لم يحدث من الأساس؟.. الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القارة".

وقال: "لهذا السبب لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركة المتحدة المحترمة، واتفقنا على تعاون مستقبلي، مع العلم أن موافقات الفرق المشاركة كانت متواجدة بالفعل، وتم إغلاق الملف من يومين".

وأضاف: "الأخ المتحدث حاول تأخذ البطولة في شيء آخر، إذا لم تستطع أخذها في الملعب.. مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".(رسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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