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رياضة
في مباراة مجنونة.. تشيلسي يطيح بالشياطين الحمر
Lebanon 24
05-04-2024
|
04:40
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تمكن تشيلسي في اللحظات الأخيرة من تحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3.
وسجل بالمر، هداف تشيلسي، هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينقذ تشيلسي الذي كان على شفا الخسارة 3-2 على ملعبه. ولا يزال يونايتد في المركز السادس بفارق 11 نقطة خلف أستون فيلا رابع الترتيب، وتتبقى له مباراة مؤجلة.
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وسجل بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 100 و39 ثانية، وهو أكثر هدف فوز متأخر في مباراة بالدوري الممتاز.
وأدرك يونايتد التعادل في الشوط الأول بهدفي أليخاندرو جارناتشو، بعد خطأ موسيس كايسيدو، وبرونو فرنانديز، قبل أن يسجل غارناتشو هدف التقدم في الدقيقة 67 لصالح يونايتد الساعي للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. (عربي21)
المصدر: عربي21
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