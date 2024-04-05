للأندية الراغبة في ضمه.. ريال مدريد يحدد سعر إبراهيم دياز

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حدد نادي ريال مدريد سعر بيع لاعبه المغربي إبراهيم دياز، وذلك بعدما أبدت عديد الأندية الأوروبية اهتمامها بالحصول على خدماته.بشكل عام وفي حال قدوم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، فإن إبراهيم دياز سيفقد مكانه الأساسي بتشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت"، فإنه "مثلما اختار دياز تمثيل المغرب وترك منتخب إسبانيا وذلك لعدم المشاركة، فلنفس السبب يمكنه المطالبة بالرحيل عن ريال مدريد".ويعد دياز أحد أهم العناصر الموجودة في تشكيل النادي الملكي الموسم الحالي، وهو تعزيز هجومي هام لكارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد عليه في كثير من الأحيان.