بسبب المغرب.. لاعب موناكو يصدم هنري

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وجه المغربي إلياس بن الصغير لاعب فريق موناكو، صدمة إلى تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي.وذكر موقع "كووورة " أن هنري تواصل شخصيا مع بن الصغير، من أجل إقناعه بالتراجع عن تمثيل المغرب، واللعب مع ديوك فرنسا".وتابع: "هنري وعد إلياس بن الصغير باللعب أساسيا مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024، بجانب الاهتمام بشقيقه".ونوهت المصادر للموقع: "رد إلياس بن الصغير كان حاسما، برفض عرض المدرب هنري، والتمسك باللعب لصالح أسود الأطلس".