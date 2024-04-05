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رياضة

بسبب المغرب.. لاعب موناكو يصدم هنري

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:30
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وجه المغربي إلياس بن الصغير لاعب فريق موناكو، صدمة إلى تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي.

وذكر موقع "كووورة " أن هنري تواصل شخصيا مع بن الصغير، من أجل إقناعه بالتراجع عن تمثيل المغرب، واللعب مع ديوك فرنسا".
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وتابع: "هنري وعد إلياس بن الصغير باللعب أساسيا مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024، بجانب الاهتمام بشقيقه".

ونوهت المصادر للموقع: "رد إلياس بن الصغير كان حاسما، برفض عرض المدرب هنري، والتمسك باللعب لصالح أسود الأطلس".
 
وأوضحت: "تحرك هنري يأتي لقطع الطريق على إلياس بن الصغير، حتى لا يخوض مباراته الثالثة مع المغرب خلال حزيران المقبل، مما سيغلق الباب رسميا أمام الاتحاد الفرنسي". (روسيا اليوم) 
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