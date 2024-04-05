صلاح يغازل ميسي (فيديو)

كشف النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، عن لاعبه الأرجنتيني المفضل إلى جانب زميله الحالي في "الريدز" أليكسيس ماك أليستر.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "LFC Transfer Room" الإنجليزية، إن "اللاعب الأرجنتيني المفضل لدي إلى جانب ماك أليستر هو ميسي. أنا أحب ميسي.. ميسي هو ميسي".

وأضاف: "أحب أيضا (المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق عمر غابرييل) باتيستوتا، التقيت به مرة في الأرجنتين، وأعطاني قميصه الموقع، لكن نعم، أنا أحب ميسي".

( روسيا اليوم)