Advertisement

رياضة

نجم تشيلسي يعادل الرقم التاريخي لـ"رونالدو" في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1183759-638479481575986004.jpg
Doc-P-1183759-638479481575986004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عادل نجم نادي تشيلسي، الجناح الإنجليزي الشاب كول بالمر، إنجاز أسطورة مانشستر يونايتد وقائد النصر السعودي الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وسجل بالمر ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد به تشيلسي لانتصار درامي على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 على ملعب "ستامفورد بريدج" أمس الخميس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بالمر (21 عاما) بات أول لاعب يبلغ من العمر 21 عاما أو أقل يسجل في ست مباريات متتالية على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ رونالدو الذي حقق هذا الإنجاز رفقة مانشستر يونايتد في موسم 2006-2007.

وسجل بالمر هدفا ضد شيفيلد يونايتد، قبل أن يكرر الأمر أمام فولهام وولفرهامبتون ونيوكاسل، ثم ثنائية في مرمى بيرنلي، وثلاثية أمام مانشستر يونايتد.

 ورفع بالمر رصيده الشخصي في موسمه الأول مع الفريق اللندني إلى 16 هدفا في الدوري.

( روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:30 | 2024-04-05
10:30 | 2024-04-05
07:30 | 2024-04-05
04:40 | 2024-04-05
03:00 | 2024-04-05
03:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24