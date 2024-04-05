عادل نجم نادي تشيلسي، الجناح الإنجليزي الشاب كول بالمر، إنجاز أسطورة مانشستر يونايتد وقائد النصر السعودي الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد به تشيلسي لانتصار درامي على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 على ملعب "ستامفورد بريدج" أمس الخميس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بالمر (21 عاما) بات أول لاعب يبلغ من العمر 21 عاما أو أقل يسجل في ست مباريات متتالية على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ رونالدو الذي حقق هذا الإنجاز رفقة مانشستر يونايتد في موسم 2006-2007.

وسجل بالمر هدفا ضد شيفيلد يونايتد، قبل أن يكرر الأمر أمام فولهام وولفرهامبتون ونيوكاسل، ثم ثنائية في مرمى بيرنلي، وثلاثية أمام مانشستر يونايتد.

ورفع بالمر رصيده الشخصي في موسمه الأول مع الفريق اللندني إلى 16 هدفا في الدوري.

( روسيا اليوم)