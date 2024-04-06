محمود داهود يوجه رسالة للجمهور السوري

نشر لاعب خط وسط نادي شتوتغارت، محمود داهود، بيانا يعتذر فيه بعد مغادرته معسكر منتخب سوريا قبل ساعات من مواجهة ميانمار بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.



وكتب داهود على صفحته في موقع "فيسبوك": "إلى الجماهير السورية.. أتفهم خيبة أملكم بسبب ما حصل في المعسكر، وأعتذر لعدم تمكني من ارتداء قميص المنتخب، وجلب الفرح والسعادة لكم".

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وتابع: "حصلت عدة ظروف صعبة أدت إلى اتخاذي قرارات لا تتوافق مع رغبتي، أعتذر أيضا من زملائي الذين أحبهم وأحترمهم، ومن الأشخاص الذين كانوا ينتظرون ارتدائي لقميص منتخب سوريا لأنني لم أستطع التواجد لمساندتهم خلال مباراة ميانمار، أبارك لهم الفوز المهم الذي حققوه على طريق التأهل إلى كأس العالم 2026".



وأردف صاحب الـ28 عاما الذي يلعب في صفوف نادي شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة من نادي برايتون الإنجليزي: "كما أؤكد أنني وطوال مسيرتي الاحترافية كنت وما زلت أكن الاحترام والتقدير لكل المدربين الذي أشرفوا على تدريبي".



وأوضح: "أود التوضيح بأن الحال نفسه حدث وسيحدث مع المدرب هيكتور كوبر المحترم (مدرب منتخب سوريا)، وأنفي بشكل قاطع وجود أي خلاف بيني وبين الكادر الفني يتعلق بما حدث مؤخرا.. فأنا لاعب محترف أعلم تماما حقوقي وواجباتي والتزم بها".



واختتم البيان: "إن تمثيل منتخب سوريا وإسعاد الجمهور السوري أمر افتخر واعتز به مع تمنياتي بالتوفيق دائما للمنتخب الوطني".



وكان داهود المولود في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة ويحمل الجنسية الألمانية، تواجد في قائمة منتخب سوريا لخوض مواجهة ميانمار في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي أقيمت في 26 مارس الماضي، وذلك بعدما حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتمثيل سوريا.



ولكن قبل ساعات من انطلاق مواجهة سوريا وميانمار، خرج الاتحاد السوري ببيان أعلن فيه أن داهود غادر معسكر منتخب "نسور قاسيون"

بسبب "استحالة تلبية طلباته التي حددها وكيل أعماله وستؤثر على المنتخب ككل".