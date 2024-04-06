فينيسيوس يتلّقى عرضاً خياليّاً من "سان جيرمان".. فهل يرحل عن "الريال"؟

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يحاول "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التعاقد مع لاعبين مميزين على أقل تقدير، لتعويض رحيل النجم كيليان مبابي المتوقع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما تذكره وسائل اعلام.وبات "ريال مدريد" الإسباني، على أعتاب التعاقد مع مبابي في صفقة مجانية، عقب نهاية عقده مع "سان جيرمان" وعدم تجديده، ليبدأ المسؤولون بالبحث عن لاعب بديل أفضل ينضم إلى صفوفه للتعويض عنه في المواسم المقبلة، من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب."باريس" يريد نجم "الريال"!ومنذ الكشف عن اقتراب رحيل مبابي إلى الفريق "الملكي"، ادعت تقارير إعلامية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي "ريال مدريد"، قد تلّقى عرضاً ضخماً من نادي "بي إس جي"، الراغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. والمهاجم الفرنسي يلعب في نفس مركز نظيره البرازيلي، والعديد يتوقّع دخول "الريال" في "ورطة" فنيّة قد تدفعه للتخلي عن فينيسيوس، رغم تألّقه الملفت هذا الموسم.الغريب فعلاً، أن برنامج "El chiringuito" الشهير في إسبانيا تحدث عن القضية أيضاً، إذ أفاد أن النادي الباريسي قدم عرضاً بقيمة 200 مليون لـ "ريال مدريد"، من أجل إقناعه بالتخلّي عن خدمات نجمه فينيسيوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.هل وافق "الملكي"؟البرنامج نفسه، كشف عن ردّة فعل إدارة "الميرنغي" من هذا العرض الكبير، وأكدّ بأنها ترفض رفضاً تاماً فكرة "بيع" فينيسيوس لمصلحة الفريق الباريسي. والأكثر من ذلك، أوضح البرنامج نفسه ، أن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز سترفض أي عروض أخرى قد تصلها من فرق أخرى، للتعاقد مع الدولي البرازيلي، حتى ولو تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو.وأضاف "El chiringuito"أن النجم البرازيلي، يعدّ ركيزة أساسية في المشروع الرياضي لنادي "ريال مدريد"، وبأن إدارة الفريق ستقوم بكل الخطوات وستستخدم كل الوسائل، للاحتفاظ بخدماته كواحد من أبرز وأهم اللاعبين في النادي.ويمتلك فينيسيوس الذي أسهم في "احتلال" فريقه صدارة الدوري الإسباني، عقداً يمتدّ حتى 30 حزيران 2027 مع النادي "الملكي"، وآخر مرّة جدّد فيها عقده لـ "العملاق" الإسباني كانت في شهر تشرين الأول 2023.فرق أخرى تريد فينسيوس..لا يبدو أن "سان جيرمان" وحده من يريد البرازيلي، إذ كشفت صحيفة "El Debate" أن هناك أندية أخرى بالإضافة إلى "باريس"، ستتنافس خلال الصيف المقبل على التوقيع مع صاحب الـ23 عاماً، وهي و"تشيلسي" و"ليفربول"، مفيدة أن العرض المتوقّع تقديمه لـ "الريال"، لن يقلّ عن 200 مليون يورو.هل يرغب البرازيلي بالرحيل عن مدريد؟بدورها، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن حياة اللاعب الصعبة في ملاعب إسبانيا نتيجة تعرّضه للكثير من الإهانات العنصرية، قد تدفعه للتفكير في الرحيل إلى نادٍ جديد ودولة جديدة، وذلك رغم الدعم الواضح الذي يُقدمه له "ريال مدريد".لكن رغم ذلك، أوضحت "سبورت" أن العروض الكبيرة التي قد تصل إلى فينيسيوس، لن تؤثر بالنادي الإسباني، مشيرة إلى أنه "لا يرغب أبداً في التخلي عنه، بل سيعمل على تجديد عقده الذي ينتهي عام 2027 إلى 2029 مع زيادة راتبه، مؤكدة أن اللاعب كذلك يودّ البقاء في مدريد، ويُرّحب بمنافسة مبابي.