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رياضة

أوزيل يكشف عن النادي الوحيد الذي تمنى اللعب في صفوفه ولم يحظ بذلك!

Lebanon 24
06-04-2024 | 02:40
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كشف صانع الألعاب الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل عن الفريق الوحيد الذي كان يتمنى أن يلعب له خلال مسيرته الحافلة لكنه لم يتمكن من ذلك.

ونشر أوزيل الذي اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي في آذار 2023، صورة له على حسابه في منصة "إكس"، تعبر عن مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها بينما كان يقف وهو يرتدي قميص نادي يوفنتوس الإيطالي الذي لم يلعب له على مدار مسيرته التي امتدت لـ17 عاما، وعلق النجم الألماني السابق قائلا: "فخور بمسيرتي المهنية وبجميع الأندية الرائعة التي حظيت بشرف اللعب لها.. ناد واحد فقط كان ينقصني: حبي الإيطالي نادي يوفنتوس".
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ولعب أوزيل (35 عاما) خلال مسيرته الحافلة لأندية شالكه وفردر بريمن في ألمانيا، وريال مدريد الإسباني، وأرسنال الإنجليزي، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي فرنبخشه ثم باشاكشهير إسطنبول.
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