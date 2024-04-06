هذا ما قاله كريم بنزيما عن مزاعم انتقاله لنادي الهلال

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قال كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، إنه يحاول هزّ شباك المنافسين في كلّ مباراة، مُشيراً إلى أن تحقيق الفريق للفوز ذات أهمية أكبر من تسجيله للأهداف.وكان بنزيما قد شارك في مباراة "النمور" مع نظيره التعاون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري "روشن" السعودي.وعقب المباراة، قال المهاجم الفرنسي لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "تعادلنا بسبب أن التعاون فريق جيد، قدمنا كل شيء لمحاولة تسجيل هدفاً، للفوز بالمباراة، لكن المباراة كانت صعبة علينا، مواجهات السوبر ليست صعبة، سنقاتل للنهاية، سنحاول الفوز يوم الاثنين (أمام الوحدة) لنذهب للنهائي، لكنها ليست سهلة لكونها في نهاية الموسم، بسبب عدم وجود لاعبين كثر لدينا".وعاش كريم بنزيما بعض اللحظات السيئة مع ناديه، إذ أخفق في التسجيل في مباريات عدّة، قال عن ذلك: "ماذا عسانا أن نقول للجماهير، نحن بحاجة إلى كلّ جماهيرنا وأن نؤمن بأنفسنا، صحيح لم أسجّل ولكن أحاول ذلك في كلّ مباراة، سأحاول حتى يأتي الهدف، المهم ليس تسجيل الهدف بل تحقيق الفوز".وعن عدم تألقه مع نادي اتحاد جدة كما كان متألقاً مع نادي ريال مدريد الإسباني، قال بنزيما: "لأنها ليست نفس المباريات وليس اللاعبون نفسهم، أنا أحتاج للمساعدة في الميدان، لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي، أحتاج لاعبين آخرين وأشياء كثيرة، وهنا الوضع مختلف، وأول مشاركة لي في الدوري السعودي، أتمنى إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، وأتمنى تحقيق الانتصارات".وعن مستقبله مع فريق "النمور"، قال اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً: "سنرى ذلك، الآن لدينا مباريات قادمة، وأنا هنا ليس للحديث عن مستقبلي، لكن سنرى ما سيحصل".وردّ كريم بنزيما على مزاعم انتقاله لنادي الهلال أو نادٍ آخر، قائلاً: "كلّ يوم هناك أخبار عن انتقالي، لكن الأهم هو عملي حالياً مع الفريق، وسنرى ما سيحدث مستقبلاً".