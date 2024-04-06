19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب أرسنال يعرب عن استعداده للدفاع عن أوكرانيا
Lebanon 24
06-04-2024
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أولكسندر زينتشينكو ظهير أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه مستعد للعودة إلى أوكرانيا والقتال دفاعا عن بلاده إذا استُدعي لذلك.
وتبرع زينتشينكو بالفعل بمليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) لمساعدة الناس في بلاده عقب اجتياح روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
Advertisement
وحين سئل في برنامج "نيوز نايت" في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان سيستجيب حال استدعائه قال زينتشينكو: "أعتقد أن الإجابة واضحة. سأذهب".
وذكر أن العديد من زملائه السابقين في المدرسة انضموا بالفعل للجيش الأوكراني.
وقال: "من الصعب أن نفهم أننا كنا في نفس المدرسة مؤخرا، وكنا نلعب سويا في باحة المدرسة أو في ملعب كرة القدم، والآن يتعين عليهم الدفاع عن بلدنا. بصراحة، من الصعب جدا تقبل هذا، لكن هذا هو الحال. لا يمكننا الاستسلام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
13:57 | 2024-04-05
05/04/2024 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
02:15 | 2024-04-06
06/04/2024 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
02:08 | 2024-04-06
06/04/2024 02:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
01:45 | 2024-04-06
06/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
14:31 | 2024-04-05
05/04/2024 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2024-04-06
إصابة أفقدته الوعي... نقل نجم الأهلي المصري إلى المستشفى
04:47 | 2024-04-06
بعد إصابة بالرأس.. الأهلي المصري يكشف حالة حسين الشحات
04:30 | 2024-04-06
فينيسيوس يتلّقى عرضاً خياليّاً من "سان جيرمان".. فهل يرحل عن "الريال"؟
04:13 | 2024-04-06
هذا ما قاله كريم بنزيما عن مزاعم انتقاله لنادي الهلال
02:40 | 2024-04-06
أوزيل يكشف عن النادي الوحيد الذي تمنى اللعب في صفوفه ولم يحظ بذلك!
01:21 | 2024-04-06
محمود داهود يوجه رسالة للجمهور السوري
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 19:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 19:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 19:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24