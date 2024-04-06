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رياضة

لاعب أرسنال يعرب عن استعداده للدفاع عن أوكرانيا

Lebanon 24
06-04-2024 | 05:55
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أكد أولكسندر زينتشينكو ظهير أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه مستعد للعودة إلى أوكرانيا والقتال دفاعا عن بلاده إذا استُدعي لذلك.

وتبرع زينتشينكو بالفعل بمليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) لمساعدة الناس في بلاده عقب اجتياح روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
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وحين سئل في برنامج "نيوز نايت" في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان سيستجيب حال استدعائه قال زينتشينكو: "أعتقد أن الإجابة واضحة. سأذهب".

وذكر أن العديد من زملائه السابقين في المدرسة انضموا بالفعل للجيش الأوكراني.

وقال: "من الصعب أن نفهم أننا كنا في نفس المدرسة مؤخرا، وكنا نلعب سويا في باحة المدرسة أو في ملعب كرة القدم، والآن يتعين عليهم الدفاع عن بلدنا. بصراحة، من الصعب جدا تقبل هذا، لكن هذا هو الحال. لا يمكننا الاستسلام".
 
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