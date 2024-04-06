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رياضة

ميلان يهزم ليتشي ويعزز موقعه في مركز الوصافة

Lebanon 24
06-04-2024 | 13:01
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واصل ميلان انتصاراته المتتالية ورفعها إلى خمسة، عندما أكرم ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لميلان في الدوري والـ21 هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة مقلصا الفارق إلى 11 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي إنتر الذي يحل ضيفا على أودينيزي بعد غد الاثنين في ختام المرحلة.
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في حين، ظل ليتشي في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الـ16 في حال فوز أودينيزي (28 نقطة) على إنتر، وهيلاس فيرونا (27) على ضيفه جنوى، وكالياري (27) على ضيفه أتالانتا الأحد.
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