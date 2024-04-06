Advertisement

رياضة

"بيليه الجديد".. نقل روبينيو إلى سجن "المشاهير" خوفاً من الإيدز!

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1184061-638480360868275973.PNG
Doc-P-1184061-638480360868275973.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن يقضي اللاعب البرازيلي روبينيو السنوات القليلة المقبلة من حياته، في أحد أشهر السجون بالبرازيل، بتهمة مشاركته في اغتصاب شابة في مدينة ميلان الإيطالية عام 2013.

وحكم على روبينيو البالغ من العمر "40 عاما" بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي، وسيقضي عقوبته التي فرضها عليه القضاء الإيطالي في سجن "تريميمبي 2" الملقب بـ "سجن المشاهير"، لأنه يضم سجناء معروفين، وكان لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، على وشك دخول ذات السجن في آب 2019، بعد إدانته بالفساد، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار.
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن الزنازنة الموجودة في مجمع السجون أفضل من باقي السجون في ولاية ساو باولو، حيث إنها أكبر حجما، بالإضافة إلى جودة طعام السجناء أفضل، ولا يشبه السجون الأخرى مثل "كارانديرو"، الأكبر في أميركا الجنوبية، الذي يضم أكثر من 6500 سجين، أو سجن "بيدرينهاس"، في ولاية مارانهاو شمال غرب البرازيل، وهي سجون في حالة خراب حيث تنتشر فيها حروب العصابات والأوبئة، مثل مرض الإيدز أو السل.
وقضى روبينيو أسبوعا في نظام مراقبة لمدة 10 أيام في زنزانة مساحتها 2 متر في 4 أمتار، بمفرده تماما قبل أن يعيش مع سجناء آخرين.
 
 
ووفقا لمركز السجون، تبلغ مساحة سجن المشاهير 8400 متر مربع، ويتسع لـ 584 سجينا، على الرغم من وجود 434 سجينا حاليا، وتم افتتاحه في 1955، ويوجد في السجن مكتبة وحديقة وفصول دراسية للقيام بالأعمال اليدوية.

ولطالما لقب روبينيو بـ "بيليه الجديد" بعدما انضم إلى ريال مدريد قادما من سانتوس، وغادر النادي الإسباني من الباب الخلفي إلى مانشستر سيتي. وفي إنكلترا فشل أيضا في إثبات نفسه وعاد معارا إلى سانتوس قبل بيعه إلى ميلان، ثم مر بالدوري الصيني والتركي قبل اعتزاله. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-04-07
01:00 | 2024-04-07
23:00 | 2024-04-06
16:02 | 2024-04-06
15:30 | 2024-04-06
13:01 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24