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رياضة
لا ريال مدريد ولا برشلونة.. من يشجع ملك إسبانيا؟
Lebanon 24
06-04-2024
|
15:30
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يشتهر فيليب السادس ملك إسبانيا، بحبه لكرة القدم، وقد برهن على ذلك في مناسبات عديدة بالكرة الإسبانية.
وسيكون فيليب السادس موجودًا كالعادة في نهائي بطولة "كوبا ديل ري"، من أجل تسليم كأس البطولة للفائز من أتلتيك بيلباو وريال مايوركا اليوم على ملعب "لا كارتوخا".
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وتحدثت صحيفة "آس" الإسبانية، عن ميول الملك التشجيعية في كرة القدم، كاشفة أنه يشجع نادي أتلتيكو مدريد، النادي الثاني في العاصمة مدريد خلف الريال.
وكان قد ظهر هذا الحب في أوقات سابقة، حين حضر من المدرجات لحظات تاريخية لأتلتيكو مدريد منها نهائيا دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وكذلك نهائيا الدوري الأوروبي في هامبورغ وليون قبل أن يصير ملكًا، وظهرت بوضوح احتفالاته الصاخبة بعد هدف دييغو فورلان في الوقت الإضافي ضد فولهام والذي أدى إلى حصول الروخيبلانكوس على لقب الدوري الأوروبي في 2010.
وكان صحفيون إسبان قد سألوا الملك فيليب السادس من قبل، عن مسألة انتمائه لأتلتيكو مدريد فأجابهم بالنفي، رعم وضوح هذه الميول التشجيعية.
ومن سوء حظه هذه المرة، أن أتلتيكو مدريد لن يكون طرفًا في النهائي، بعد أن أقصاه أتلتيك بيلباو عن جدارة من نصف النهائي. (في الجول)
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