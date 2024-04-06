رونالدو قريب من تجاوز رقمه الأفضل في مسيرته

يبدو الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي ظهر لأول مرة في كرة القدم الاحترافية في 14 آب 2002، قادراً خلال هذه الموسم على تجاوز رقمه الأفضل، حيث لعب برفقة النصر 55 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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ومع تبقي 7 جولات على نهاية مسابقة دوري روشن السعودي، يمكن أن يصل "الدون" إلى أفضل رقم تهديفي له على الإطلاق عبر مسيرته، لا سيما أن الفريق النصراوي لديه أيضًا مباريات مُتبقية في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.



وانضم صاحب الـ39 عامًا إلى نادي النصر مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، وكانت الصفقة حديث الشارع الرياضي العالمي.





ويُقدم كريستيانو رونالدو مستويات رائعة خلال الموسم الحالي 2023-24، وذلك على الصعيد الفردي، إذ يحتل صدارة هدافي بطولة دوري روشن السعودي برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

ويبحث النجم البرتغالي في شهر نيسان الجاري عن حصد ثاني ألقابه بالقميص النصراوي، بعد أن تُوج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية خلال الصيف الماضي.



ويُنافس فريق كريستيانو رونالدو خلال الشهر الحالي على لقبي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأن فرص النصر باتت صعبة في المنافسة على لقب بطولة دوري روشن السعودي، حيث يحتل الفريق النصراوي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي الهلال صاحب الصدارة، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة. (win win)