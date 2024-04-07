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رياضة

هوايات لـ"محمد صلاح" تساعده فى الوصول إلى القمة مع ليفربول

Lebanon 24
07-04-2024 | 01:00
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كشف النجم المصري محمد صلاح عن الأساليب التي يتبعها لتعزيز قدراته الفكرية في وقت فراغه بعيدا عن المستطيل الأخضر، وذلك من أجل بلوغ أفضل مستوياته والوصول للقمة مع ليفربول وفق تعبيره.

وقال صلاح لشبكة "ESPN"، إنه يمارس ثلاث هوايات في وقت فراغه وهي الشطرنج، واليوغا، والتأمل.

وأضاف: "ألعب الشطرنج كل يوم تقريبا. كما أمارس اليوغا لجزء كبير من الوقت، وأمارس التأمل كل يوم تقريبا".

 وتابع هداف نادي ليفربول: "أحاول تطوير الأشياء التي تبدو صغيرة، ليس فقط من خلال كرة القدم، ولكن أيضا من خلال التفكير كشخص. الأمر هكذا.. عندما أفكر في الأمر، أقوم بهذه الأنشطة لأكون أفضل نسخة لي في كرة القدم. ولكن كإنسان، أنا أيضا بحاجة إلى التطور".

( روسيا اليوم)

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